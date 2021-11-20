В Самару с 20 по 22 ноября скандинавский циклон принесет ненастную погоду

В Самарской области ожидается не самая приятная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные в Самарской области будут не самыми приятными по погоды. С 20 по 22 ноября регион накроет обширный циклон, перемещающийся с севера Скандинавии на юго-восток.

— Он принесет сильный порывистый ветер и обильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами переходящего в дождь, — объясняет специалист Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

Температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательной до слабо положительной. Из-за этого местами образуются гололедица и снежный накат. Это осложнит обстановку на дорогах, поэтому водителей просят быть внимательнее.

По словам эксперта, неблагоприятной будет погода и для метеочувствительных людей, так как ожидаются значительные колебания атмосферного давления. В субботу оно будет резко падать на 20-25 мм ртутного столба, в воскресенье ночью достигнет минимума, а после начнет подниматься.