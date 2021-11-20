Политолог Дмитрий Орлов заявил, что власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

Самарская область усиленно противостоит опасному вирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Политолог Дмитрий Орлов прокомментировал меры, которые в Самарской области принимают для борьбы с коронавирусом. В своем-телеграм-канале гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций заявил, что в ноябре в регионе произошел настоящий перелом в сложной ситуации, а власти действуют эффективно.

По мнению эксперта, радуют темпы вакцинации в губернии, а также введения в эксплуатацию новых профильных медицинских учреждений. Это одни из ключевых критериев оценки работы властей. В этом смысле показательна программа рабочих поездок главы правительства РФ Михаила Мишустина и других федеральных чиновников в регионы.

Уже в начале ноября 2021 года отмечаются обнадеживающие тенденции по сдерживанию роста заболеваемости. По данным областного минздрава, за первую неделю последнего месяца осени в губернии меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией - на 25 % и почти на 23 % соответственно. Заболеваемость эими недугами продолжает снижаться.

- Дальнейшее развитие этих тенденций может предполагать как заметное снижение тревожности населения региона в декабре 2021 - январе 2022 года (что в таком случае будет одним из стабилизирующих факторов для политической обстановки в области), так и постепенное смягчение ограничительных мер, - считает политолог.

Дмитрий Орлов считает особенно важным то, что в Самарской области в период пандемии активно строят ковид-госпитали. Положительные темпы уже летом замечены как в Самаре, так и в Тольятти, и в Сызрани. Ранее благодарность за появление новых инфекционных госпиталей и поликлиник губернатору Самарской области выразил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как считает Орлов, регион выходит на плато. Система здравоохранения эффективно использовала нерабочие дни и это дало большой успех в противостоянии пандемии. В Самаре и области хорошо выстроена система быстрого тестирования и организовано качественное лечение инфицированных коронавирусом в больницах, неплохо работает сеть поликлиник. Политолог уверен, что сегодня ситуация в Самарской области более благоприятная, чем два или три месяца назад. Положительную оценку дают и федеральные власти, в частности вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Татьяна Попова.