Жители Самары могут лишиться QR-кода и сертификата о вакцинации в ноябре 2021 года

Самарцам советуют обезопасить себя и сделать прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти рассказали жителям Самары о том, что они могут на время лишиться QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Произойти это может в том случае, если привитый заболеет коронавирусной инфекцией.

- При таком развитии событий, сертификат о вакцинации аннулируется, QR-кода начнет действовать с момента выздоровления, - следует из приказала, который опубликован минздравом России.

Документ впоследствии будет заменен на QR-код переболевшего. Он действует не один год, как у вакцинированных, а шесть месяцев.

Специалисты отмечают, что темпы вакцинации в регионе - хорошие. Нерабочие дни также были использованы эффективно. Медики советуют сделать прививку, ведь с ней шансы заболеть Covid-19 гораздо меньше, чем без нее. Кроме того, заболевание вакцинированные также переносят легче.