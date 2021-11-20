Женщина на «Hyundai» устроила серьезное ДТП в Самаре 19 ноября 2021 года

В аварии оказались задействованы три автомобиля Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 19 ноября в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 7:40 на улице Промышленности в аварии получили повреждения сразу три автомобиля.

— 36-летняя женщина двигалась на автомобиле «Hyundai» двигалась со стороны Авроры в направлении Партизанской. При перестроении она допустила столкновение с автомобилем «Nissan», за рулем которого находился 30-летний мужчина, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

От удара «Nissan» выскочил на встречную полосу и там врезался в «Ниву» под управлением 62-летнего водителя. Именно пассажир отечественно авто — 54-летний местный житель — получит травмы в результате столкновения. Ему назначено амбулаторное лечение, а по факту происшествия полицейские проводят проверку.