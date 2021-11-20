В Самаре школьникам отменили дистанционное обучение с 22 ноября 2021 года

Школьники возвращаются к занятиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре школьники возвращаются с дистанта 22 ноября 2021 года. 20 ноября, в субботу, решение приняли на заседании городского оперативного штаба. Проводилось оно под руководством мэра Елены Лапушкиной.

Руководителям образовательных организаций города поручили с понедельника организовать процесс обучения 5-8 и 10 классов в очной форме. Это касается и профессиональных учебных учреждений.

Вернутся к занятиям и системы дополнительного образования. В частности, в полной мере возобновятся тренировки для несовершеннолетних спортсменов.

По словам Елены Лапушкиной, очное обучение и другие занятия возможны только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Руководителям образовательных учреждений нужно будет следить за детьми, следить за числом отсутствующих и проводить анализ на тему того, почему ребята пропускают занятия.

Если у кого-то будут выявлены признаки ОРВИ, то заболевшего следует сразу изолировать от коллектива. Если из-за болезни отсутствует 20% детей, то очное обучение в коллективе будет приостановлено.