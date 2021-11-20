Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 15-го тура РПЛ 20 ноября 2021 года

Команды уже на стадионе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Игорь Осинькин и Игорь Шалимов огласили составы своих команд на очный матч 15-го тура РПЛ. В 15:00 «Крылья Советов» и «Урал» начнут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» с капитанской повязкой выведет на поле Никита Чернов. Его команда сыграет в темно-синей форме. Гости проведут встречу в традиционных оранжевых цветах. Их капитан — Денис Кулаков.

В целом расстановки выглядят следующим образом:

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 23 Бейл, 2 Бегич, 3 Чернов, 5 Горшков, 11 Ежов, 8 Витюгов, 25 Пруцев, 17 Зиньковский, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные: 71 Бельтюков, 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 18 Зеффан, 9 Пиняев, 13 Липовой, 21 Иванисеня, 52 Смирнов, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.

«Урал»: 1 Помазун, 29 Мамин, 3 Гогличидзе, 15 Кулаков, 95 Адамов, 24 Колесниченко, 25 Кузьмичев, 18 Йовичич, 10 Бикфалви, 5 Егорычев, 6 Августиняк.

Запасные: 31 Годзюр, 4 Рыков, 93 Герасимов, 88 Шмыков, 30 Евсеев, 21 Подберезкин, 14 Железнов, 11 Гаджимурадов, 17 Ибрахимай, 34 Гагнидзе, 9 Агеев.

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