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Общество20 ноября 2021 10:23

В Самаре 20 и 21 ноября будет опасная погода, силы МЧС перевели в режим повышенной готовности

Горожан предупреждают о гололеде и других неприятностях
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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В регионе объявлен желтый уровень повышенной опасности

В регионе объявлен желтый уровень повышенной опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности. Как сообщает региональное ГУ МЧС, их силы переведены в решим повышенной готовности.

Уже днем 20 ноября 2021 года местами по области ожидается гололед 16-19 мм. Сотрудники МЧС напоминают людям о правилах безопасного передвижения. И водителям, и пассажирам следует быть внимательными и аккуратными. Нужно правильно подбирать обувь, смотреть под ноги и обходить опасные места.

Не самая приятная погода сохранится в Самарское области и в воскресенье 21 ноября. Связано это со скандинавским симптомом, который сейчас проходит через губернию. При возникновении чрезвычайных ситуацию советуют звонить 101 и 01.