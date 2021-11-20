В Самаре 20 и 21 ноября будет опасная погода, силы МЧС перевели в режим повышенной готовности

В регионе объявлен желтый уровень повышенной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности. Как сообщает региональное ГУ МЧС, их силы переведены в решим повышенной готовности.

Уже днем 20 ноября 2021 года местами по области ожидается гололед 16-19 мм. Сотрудники МЧС напоминают людям о правилах безопасного передвижения. И водителям, и пассажирам следует быть внимательными и аккуратными. Нужно правильно подбирать обувь, смотреть под ноги и обходить опасные места.

Не самая приятная погода сохранится в Самарское области и в воскресенье 21 ноября. Связано это со скандинавским симптомом, который сейчас проходит через губернию. При возникновении чрезвычайных ситуацию советуют звонить 101 и 01.