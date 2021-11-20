В Самаре 19 ноября 2021 года мужчина на иномарке сбил 16-летнюю девочку, которая вышла из трамвая

Пострадавшую госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием подростка произошло в Самаре в пятницу 19 ноября 2021 года. На улице Аэродромной на против дома № 13 Б по улице Дзержинского 31-летний мужчина на «Great Wall» сбил 16-летнюю девочку. Случилось это в 12:10.

- Она выходила из трамвая, а водитель направлялся в направлении улицы Дзержинского со стороны Партизанской. Девочка вышла из салона и переходила проезжую часть - шла к остановке, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пешехода госпитализировали. Сейчас по факту дорожного инцидента проводится проверка.