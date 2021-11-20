В Самарской области от коронавируса умерла 32-летняя женщина

Коронавирус продолжает лишать самарцев жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 ноября стало известно, что в Самарской области коронавирусом заболели еще 1762 человека. Еще 30 граждан не смогли пережить болезнь. Среди умерших есть пожилые люди, так и молодые.

- От коронавируса скончалась 32-летняя женщина. Она страдала заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания, - отмечают в оперативном штабе.

Также в списке тех, кто не справился с Covid-19 - 42-летний мужчина. Самая старшая жертва - 92-летняя пенсионерка. Всего с начала пандемии с учетом обновленных сведений от опасной инфекции в губернии умерли 5175 человек. Общее количество заболевших за этот период - 167513.