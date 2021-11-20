Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с Самарской областью

Дмитрий Азаров уверен в плодотворном сотрудничестве с Францией

20 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Пьером Леви. Они обсудили торгово-экономические связи, а также возможности сотрудничества в других сферах.

Особое внимание во время беседы было уделено 20-летию со дня открытия первого в России представительства «Альянс Франсез». Сегодня оно работает не только в Самаре, но и в Тольятти, показывая заметные результаты. Руководитель организации Алексей Востриков в этом году получил статус Почетного консула Французской Республики.

— Активная деятельность организации в Самаре и Тольятти во многом создала предпосылки для развития экономического сотрудничества, — уверен глава региона.

Франция — один из основных европейских торговых партнеров губернии. Она занимает 15 место в товарообороте региона. С участием французского капитала в Самарской области успешно работает 21 предприятие. Дмитрий Азаров подчеркнул, что к этим компаниям относятся очень внимательно. Местные власти заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем принимать делегации бизнеса Франции и помогать им найти возможности в реализации здесь своих проектов.

Уверен глава региона и в том, что культурный обмен между Самарской областью и Францией будет расширен. Продолжат стороны налаживать отношения и в сфере образования, здравоохранения, транспортного сообщения. Сейчас идет проработка по организации прямого регулярного авиарейса между Самарой и Парижем.

— Надеюсь, мы в дальнейшем найдем точки соприкосновения и пути реализации намеченных планов, — сказал губернатор.

Пьер Леви поблагодарил руководство области за теплый прием. Он первый раз в Самаре и очень рад возможности тут побывать. По его мнению, прочная основа для расширения сотрудничества Франции и Самарской области уже создана. «

— Пора смотреть в будущее. Уверен, есть очень интересные и многообещающие перспективы нашего взаимодействия. Сегодня «Альянс Франсез» — это не только преподавание языка, но и знакомство с культурой и традициями Франции, — отметил Посол.

Леви обратил внимание на создание в региональной столице филиала Третьяковской галереи. Он пообещал, что Франция поделится опытом по децентрализации культуры. В рамках партнерства Самарской области с регионом Шампань-Арденны есть очень много перспектив развития. Также есть возможность наладить более тесный контакт с музеем современного искусства в городе Мец.

Так, уже обсуждается возможность проведения фестиваля набережных «ВолгаФест» во Франции с привлечением артистов самарского региона. Кроме того, может быть налажено сотрудничество музеев «Самара космическая» и «Космический город», который находится в Тулузе.

Что касается образовательной сферы, то здесь примером положительного взаимодействия может являться формат проекта «Волга — Валь д’Уаз», в который могут включиться колледжи Самары.

Рестораторы и отельеры губернии вышли с инициативой открытия филиала Высшей школы гастрономии Института Поля Бокюза в Самаре. Губернатор считает, что если запрос от бизнес-сообщества есть, то проект может быть реализован.

Интересен Самарской области и опыт Республики в сфере экологии. Французские компании готовы поделиться своим опытом по поводу того, как сделать мир вокруг чище.

Дмитрий Азаров и Пьер Леви также затронули сферы развития туризма и, конечно же, борьбы с распространением коронавирусом. Проблема актуальна для всего мира. Самарский опыт тестирования, вакцинирования, введения QR-кодов заинтересовал французских коллег, они готовы попробовать у себя эффективные приемы. Пьер Леви отметил положительный опыт региона и пожелал успехов в борьбе с Covid-19.

Перекрестный год межрегионального сотрудничества России и Франции подходит к завершению, но проведено множество мероприятий. Взаимодействие будет продолжаться.