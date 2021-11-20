Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему его команда сыграла вничью с «Уралом»

Игорь Осинькин считает, что его команда была ближе к победе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Уралом». 20 ноября 2021 года на стадионе «Солидарность Самара Арена» команды сыграли вничью 1-1. Хозяева забили первыми, но в самой концовке гости отыгрались.

— Мы большую часть матча контролировали мяч больше, чем соперник. После гола в оставшееся время мы играли по-разному. Иногда длительные отрезки контролировали мяч, создавали свои моменты, были близки ко второму голу, — отметил главный тренер.

По словам специалиста, именно в этот момент соперника стал играть выше и агрессивнее. У гостей начали возникать острые ситуации.

— Думаю, что мы могли бы лучше сыграть в это время. Мы потеряли очки. Может, ранее нам где-то немного повезло. В этом матче — нет. Он был тяжелым, близким к равному, но все-таки матч закончился достаточно обидно. Считаю, что мы ближе были к победе, — поделился Осинькин.

Он добавил, что на «Крылья» сегодня есть небольшое давление. Вокруг говорят о красивом футболе. Это помогает футболистам волжан поверить в себя, но это нужно уметь «переварить». По мнению Игоря Осинькина, «КС», исходя из умений своих и соперника, должны правильно выстраивать свою игру.

В целом, тренер оценил первый круг для своего коллектива положительно. «Крылья Советов» хорошо поработали и готовы работать дальше.