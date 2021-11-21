В Самаре нашли самые дешевые продукты из списка необходимых

Самарцам рассказывают о самых дешевых ценах

В Самаре провели очередной мониторинг цен в продуктовых магазинах. На сайте городской администрации опубликовали его результаты на 19 ноября 2021 года. Здесь теперь в рамках поручения губернатора находят самые доступные продукты и пишут, где их можно купить. Цены меняются, но этот список становится хорошим подспорьем для горожан. Речь идет о товарах первой необходимости.

Так, самая дешевая вермишель в "Магнитах" в Куйбышевском районе - 37,5 рублей, рис за 50 рублей на Троицком рынке, здесь же по такой же цене продают гречку.

За 340 рублей говядину продают на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевской, а также на рынке "Шапито", баранину за 350 рублей можно купить также на "Шапито" и на Троицком рынке. На "Шапито" же свинина на прилавках лежит за 240 рублей. А вот в "Ленте" самые дешевые куры охлажденные - за 159, 98 рублей, 159 стоят они в "Пятерочке" в Кировском районе.

Картофель дешевле всего в "Ленте": 29,89 рублей. В Магнитах стоит искать лук за 18,99 рублей, туда же лучше идти за морковью за 19,99 рублей, Капуста в "Пятерочках" стоит 26,9 рублей.

Также поделились ценами на молочные продукты: цельное молоко за 39,88 рублей продают в "Перекрестках", килограмм сливочного масла стоит 380 рублей на Губернском рынке.

Недорогое подсолнечное масло за 84,32 можно найти в "Пятерочке" - сейчас это в самом деле роскошь. В магазине "Поток" найден сахар-песок за 47,9 рублей, а соль за 7,39 стоит покупать опять же в "Магните".

Десяток яиц за 44,9 есть в "Перекрестке", а неразделенная мороженная рыба за 112,5 рублей снова в "Магните".

Изучение цен продолжится, найти новые мониторинги можно на сайте городской администрации.