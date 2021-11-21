Под Самарой двое мужчин пострадали от хлопка газа в кабине буксира на реке Кривуша 21 ноября 2021 года

На реке Кривуша от хлопка газа пострадали два человека

В Самарской области двое мужчин пострадали в результате хлопка газо-воздушной смеси в кабине буксира "Ямбург". ЧП случилось ночью 21 ноября на реке Кривуша около населенного пункта Русские Липяги. Как сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура, двое человек пострадали и были доставлены в больницу. Это мужчины 64 и 66 лет. Сейчас они находятся в больнице Новокуйбышевска.

- Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Также на месте происшествия работали сотрудники самарского линейного отдела полиции на транспорте и следователи центрального межрегионального СУ на транспорте. Им предстоит разобраться, как соблюдалось законодательство в части безопасности плавания и что произошло: были ли виновны в проблеме сами члены экипажа, либо же их начальство не позаботилось о каких-то обязательных вещах.