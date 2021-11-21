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Общество21 ноября 2021 7:05

В центре Самары "Вольво" не заметил на дороге мужчину на электросамокате в ноябре 2021 года

При перестроении водитель оказался крайне неаккуратен
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина ехал на электросамокате в ночи

Мужчина ехал на электросамокате в ночи

В Самаре водитель автомобиля "Вольво" сбил мужчину на электросамокате прямо в центре города. 30-летний водитель невнимательно повел себя при перестроении в другой ряд во время следования по улице Самарская. Он не заметил едущего в попутном направлении самокатчика и толкнул его.

- В итоге электросамокат наехал на стоящую отечественную легковушку, где в этот момент находился 40-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В итоге пешеходу понадобилась помощь медиков и госпитализация. Все это произошло вечером 20 ноября 2021 года. А в 18.00 ДТП случилось в Куйбышевском районе Самары здесь столкнулись два автомобиля Лада, а пострадала в аварии пассажирка "одиннадцатой". Ей врачи назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники самарской полиции просят всех водителей быть осторожнее на дорогах, особенно в условиях не слишком благоприятной погоды со снегом, дождем или туманом.