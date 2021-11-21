В центре Самары "Вольво" не заметил на дороге мужчину на электросамокате в ноябре 2021 года

Мужчина ехал на электросамокате в ночи

В Самаре водитель автомобиля "Вольво" сбил мужчину на электросамокате прямо в центре города. 30-летний водитель невнимательно повел себя при перестроении в другой ряд во время следования по улице Самарская. Он не заметил едущего в попутном направлении самокатчика и толкнул его.

- В итоге электросамокат наехал на стоящую отечественную легковушку, где в этот момент находился 40-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В итоге пешеходу понадобилась помощь медиков и госпитализация. Все это произошло вечером 20 ноября 2021 года. А в 18.00 ДТП случилось в Куйбышевском районе Самары здесь столкнулись два автомобиля Лада, а пострадала в аварии пассажирка "одиннадцатой". Ей врачи назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники самарской полиции просят всех водителей быть осторожнее на дорогах, особенно в условиях не слишком благоприятной погоды со снегом, дождем или туманом.