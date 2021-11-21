Трассу Самара-Шымкент закрыли из-за тумана и гололеда 21 ноября 2021 года

Водителей предупредили о плохой погоде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок трассы Самара -Шымкент закрыли для автомобильного движения из-за непогоды. В сообщении службы спасения говорится, что о неблагоприятных погодных условиях - снег, дождь, лед и плохая видимость. Из-за этого дорогу в Актюбинском районе Казахстана, на границе с Самарской областью в том числе, решили закрыть.

- Плохие погодные условия будут на 526 километре трассы Самара - Шымкент, между поселком Куршасай и границей Западного Казахстанского округа, Актобе-Атырау - граница России, - говорится в распространенном сообщении. Также ограничения введены с 394 километра. Они касаются всех типов автомобилей.

Водителям рекомендуют в непогоду воздержаться от поездок на большие расстояния. В случае аварии можно звонить в колл-центр по номеру 1403. Он работает круглосуточно и принимает любые обращения от автолюбителей, которые могут стать жертвами непогоды.