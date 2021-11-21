В Самаре открыли движение по новой дороге на Пятой просеке

Новая дорога на Пятой просеке

В Самаре открыли для движения автомобилей новую дорогу на Пятой просеке, которая облегчит жизнь жителей выросших здесь микрорайонов с многоэтажками. Эта дорога позволяет выехать на улицу Советской Армии в районе МТЛ Арены и быстро попасть затем на Ново-Садовую.

Новую дорогу снял на видео блогер Евгений Щекин. Дорога уже достаточно благоустроена. Здесь есть разделительная полоса, отбойники, пешеходный тротуар. Установлены все необходимые знаки дорожного движения. Пешеходные переходы немного приподняты над проезжей частью и оснащены плиткой для слабовидящих. Дорога начинается около Волги, проходит мимо жилых микрорайонов. Рядом с домами оборудованы въезды во двор, лесенки. Тротуары есть с обоих сторон.

Выезжать с новой дороги на улицу Советской Армии необязательно. Можно миновать заторы, двигаясь по дороге частного сектора, правда, она достаточно узкая. На Ново-Садовую при этом можно выехать около "Ренессанса".

Самарцы вспоминают, что раньше тут можно было ноги переломать:

- А 2-3 года назад мы здесь на пляж ходили - строился Изумрудный а ниже через лес можно было ноги и шею сломать. Теперь по тротуару будем ходить, - отметил самарец Павел.

Некоторые, правда, отметили, что дорога довольно узкая, но другие парировали, что в два ряда машины нормально разъезжаются, главное, чтобы никто не парковался вдоль обочины.

Строительство дороги в этом районе оправдано, ведь жилое строительство здесь ведется серьезными темпами, многоэтажки растут как грибы после дождя. Конечно же, покупателям квартир здесь нужна цивилизация.