Рабочая неделя 22 ноября 2021 года в Самаре начнется со снега и гололедицы

В городе довольно снежно и не слишком приятно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики в Самаре рассказали, какой будет погода в начале рабочей недели с 22 ноября 2021 года. Впрочем, никаких позитивных изменений за окошком ждать не приходится. Слякотная и серая погода остается с нами. В понедельник будет облачно, будет идти мокрый снег с дождем и обычный снег - все зависит от района Самарской области.

Ветер будет дуть юго-западный, довольно сильный - до 13 метров в секунду, а температура останется в районе -3 +2 градусов днем и ночью.

Холодать начнет уже во вторник, когда столбики термометров опустятся до -6 градусов, а в среду мороз окрепнет до -11 градусов. Ветер будет дуть с запада. Как объясняют синоптики, сейчас на территории региона хозяйничает обширный циклон, который перемещается на юго-восток со Скандинавии. Давление сильно колеблется, так что для метеочувствительных людей последние дни превращаются в настоящую пытку. Но уже ко вторнику атмосферное давление вырастет и будет, как хочется надеяться, довольно стабильным.