В Самаре реставрация дачи со слонами попала на видео в ноябре 2021 года

Вот так сейчас выглядит Дача со слонами

В Самаре на видео сняли реставрацию дачи Головкина, также известной как Дом со слонами. Съемкой поделился видеоблогер Евгений Щекин. Реставрационные работы на объекте начали в 2021 году. Журналист "КП-Самара" побывала здесь практически перед закрытием на ремонт. Как ранее рассказывали в правительстве, завершить все работы собираются в течение двух лет, здесь в дальнейшем будет работать школа молодого архитектора.

На видео особенно заметных изменений нет, но ведь процесс реставрации тщательный и кропотливый. Сейчас само здание в лесах, здесь предстоит провести много работ. Дача долгое время пустовала, потом здесь проводили вечеринки и закрытые экскурсии. Допускать посетителей в свободном графике было невозможно - здание все же давно не ремонтировали и это могло быть опасно.

Все работы по реставрации проходят за счет федерального бюджета. Здание не должно сильно измениться. В этом здании раньше находилась дача купца Константина Головкина, известного мецената, фотографа. Но в последнее время дом ветшал, с фасада осыпалась облицовка, внутренние перекрытия тоже были не в идеальном состоянии.

Сейчас увидеть здание можно только на видео - предлагаем посмотреть на процесс во всех подробностях.