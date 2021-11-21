В Самаре в ноябре 2021 года готовят площадку под строительство высоток у парка 60-летия Советской власти

В Самаре готовят площадку под стройку

В Самаре видеоблогер в ноябре 2021 года снял на видео подготовку площадки около парка 60-летия Советской власти к строительству. Здесь должны появиться несколько высоток переменной этажности - от 9 этажей до 21 этажа. Также рядом будут пристроенные помещения. Под застройку отдан участок в 8,5 тысяч квадратных метров.

Сейчас площадку уже огородили забором, отделив ее от зеленой зоны, которая начинается буквально у границы участка. Жители города также переживают, что же будет с частным сектором, который расположен рядом - сможет ли застройщик аккуратно вписать дома сюда или же начнутся проблемы с дорогами и коммуникациями.

На месте уже работает строительная спецтехника, причем земляные работы ведутся активно. Экскаватор выкапывает заросли кустарника, другая машина выравнивает территорию. Жители переживают о том, чтобы застройщик не вышел за пределы участка и не повредил деревьям.

Застройщик предполагает, что в новом районе поселятся около 4 тысяч человек, здесь будет школа, детский сад и кабинет врача общей практики. Впрочем, в начале реализации проекта такие обещания дают почти все застройщики.