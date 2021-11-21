Стройка моста через Волгу 21 ноября 2021 года

В Самарской области стройку моста через Волгу в районе Климовки поставил на паузу штормовой ветер, о котором предупреждали синоптики. Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял на видео, что происходит на месте строительства моста в эти ветренные выходные. На кадрах видно, что стрелы кранов на баржах рядом с опорами опущены.

Это действительно необходимо, ведь сильный ветер может повредить дорогую технику, также могут случиться несчастные случаи. Однако, на видео интересно не только это. Видеоблогер запечатлел, как сейчас выглядит стройка. На картинке видны все опоры моста, баржи рядом с ними , а также надвигаемое пролетное строение.

Кстати, на берегу работы продолжаются и сейчас. У пролетов видны фигурки людей. На берегу краны подняты. А вдаль уходит дорога, по которой сюда доставляют материалы и все необходимое для жизни персонала. Ее подготавливали специально.