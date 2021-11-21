Эксперт назвал главную проблему Московского шоссе в Самаре

Вадим Алексеев рассказал о проблемах Московского шоссе

Эксперт обозначил главную проблему общественного транспорта на Московском шоссе в Самаре. Руководитель "Городских проектов" Вадим Алексеев обратил внимание на то, что сегодня на одной из главных магистралей города нет никаких преимуществ для общественного транспорта. И автобусы, и троллейбусы стоят вместе со всеми автомобилями в одной пробке. При этом он подчеркнул, что город сегодня - это движение людей, и оно не должно строиться только на потоках автомобилей.

- Первое что нужно сделать – и Минтранс вроде обещал это сделать к 2024 году – это выделенные полосы по Московскому шоссе. Там есть два варианта – или в правом ряде, или BRT по центру, как сделали в Белгороде, - рассказал он в программе "Городская среда" на радио Комсомольская правда.

BRT - это вид наземного метро на автобусах и троллейбусах. Транспорт мог бы ездить по выделенной в центре полосы и перевозить хороший пассажиропоток - причем построить такой вариант дешевле, чем метро.

- Главное пускать нужных объемов автобусы, соблюдать нужное тактовое расписание – в итоге и по Московскому шоссе можно возить огромный поток пассажиров, - резюмировал эксперт.

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