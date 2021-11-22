Это Бог заглянул к нам? В небе над Самарой открылся таинственный портал

Вот такой необычный портал открылся над городом

Житель Самары Павел сфотографировал удивительный портал, который открылся над городом в воскресенье 22 ноября 2021 года. Он запечатлел удивительное природное явление вечером: тучи на темном небе в одном месте немного разошлись и оттуда проглянуло голубое небо. Чем это объясняется с природной точки зрения - остается только гадать. Но выглядело это мистически.

- Правда, как будто открылся портал и оттуда сейчас хлынут гости, персонажи каких-нибудь фильмов или пришельцы, - удивляются самарцы.

- Надо же, как будто Бог в мир заглянул, - считают другие.

Впрочем, вопреки всем предположениям, из портала так никто и не показался. Сам Павел рассказывает, что сделал фотографию в районе ул. Шверника примерно в десять часов вечера. От того таким странным и показался голубой небесный портал - ночью-то!

- Что-то удивительное хотела показать нам природа, - говорит он.

Также жители города обратили внимание на удивительные облака рядом с порталом: они выглядят как чешуя дракона.

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