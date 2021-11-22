Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с морозов до -15 и снегопада

К середине рабочей недели в Самаре ударят морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды в Самарской области на 22-24 ноября 2021 года. По прогнозу синоптиков, новая рабочая неделя начнется со снега, а к среде ударят морозы до -15 градусов.

В понедельник, 22 ноября 2021 года, в Самаре будет облачно, пойдет снег, местами мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1…+1 градус, а ночью до -8 градусов.

23 ноября, синоптики не обещают существенных осадков. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -1…-6 градусов, а в ночь похолодает до -15. Самарцев предупредили о гололедице на дорогах.

24 ноября, в среду, также не ожидаются существенные осадки. Днем в Самарской области будет относительно морозно до -11 градусов.