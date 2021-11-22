В Самаре на видео засняли вырубку леса у лесопарка 60-летия Советской власти в Кировском районе

Земляные работы идут полным ходом Фото: принтскрин видео.

В Самаре готовят территорию возле лесопарка им. 60-летия Советской власти под строительство нового жилого комплекса. Компания «Сокол-1» планирует застроить территорию площадью 8,5 тысяч квадратных метров в границах улиц Алма-Атинская и Стара-Загора. Самарский видеоблогер Александр Карягин заснял на видео, что сейчас происходит на месте стройки.

В настоящее время площадку огородили забором, а на месте работает строительная техника. Рабочие расчищают территорию от деревьев и кустарников, а также проводят выравнивание земли. Самарцы переживают, что застройщик может выйти за пределы участка и начать вырубать зеленые насаждения на территории самого лесопарка. Кроме того, рядом со стройкой расположен частный сектор, поэтому есть вероятность, что начнутся проблемы с коммуникациями и дорогами.

Напомним, компания планирует построить новый жилой комплекс переменной этажности от 9 до 21 этажей. В ЖК поселяться порядка 4 тысяч человек. Также проект предполагает строительство школы, детского сада, а также фельдшерский пункт.