Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 5:18

Медработникам Самары планируют компенсировать расходы на аренду жилья во всех районах города

С такой инициативой вышли депутаты Самарской губернской думы
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас такие меры поддержки действуют только в отдаленных районах

Сейчас такие меры поддержки действуют только в отдаленных районах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по местному самоуправлению. Депутаты предложили еще одну меру поддержки для медицинских работников, чтобы привлечь их работать в городские поликлиники и больницы.

Глава департамента опеки, попечительства и соцподдержки Ольга Слесарева предложила предоставлять медицинским работникам, которые работают в государственных поликлиниках и больницах, компенсацию на аренду жилья. Такие выплаты помогут справиться с дефицитом врачей и медсестер во всех районах города.

Члены комитета одобрили инициативу, однако в настоящее время не сообщается сумма компенсации, а также сроки введения дополнительных мер поддержки.

Стоит отметить, что с 2015 года компенсации получают врачи Новокуйбышевска, а с 2020 такие меры реализуются на территориях Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. Теперь предлагается распространить выплаты не только на отдаленные районы, но и на весь город.