Медработникам Самары планируют компенсировать расходы на аренду жилья во всех районах города

Сейчас такие меры поддержки действуют только в отдаленных районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по местному самоуправлению. Депутаты предложили еще одну меру поддержки для медицинских работников, чтобы привлечь их работать в городские поликлиники и больницы.

Глава департамента опеки, попечительства и соцподдержки Ольга Слесарева предложила предоставлять медицинским работникам, которые работают в государственных поликлиниках и больницах, компенсацию на аренду жилья. Такие выплаты помогут справиться с дефицитом врачей и медсестер во всех районах города.

Члены комитета одобрили инициативу, однако в настоящее время не сообщается сумма компенсации, а также сроки введения дополнительных мер поддержки.

Стоит отметить, что с 2015 года компенсации получают врачи Новокуйбышевска, а с 2020 такие меры реализуются на территориях Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. Теперь предлагается распространить выплаты не только на отдаленные районы, но и на весь город.