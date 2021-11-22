Самарцам нужно 40,6 тысяч рублей в месяц, чтобы достойно встретить старость

Большинство жителей Самарской области не рассчитывают жить на одну пенсию, а планируют продолжать работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди жителей Самары и выяснил, какой размер пенсии они считают достойным для себя. Самарцы ответили, что в среднем пенсия должна составлять 40,6 тысяч в месяц.

Самара в рейтинге российских городов стоит на первом месте по числу тех, кто не полагается на государственные выплаты в старости, а планирует жить на собственные накопления. Так, всего 18% опрошенных ждут пенсионные выплаты, а 26% планируют работать даже после выхода на заслуженный отдых.

Жители Тольятти мечтают о большем заработке на пенсии, чем самарцы. Так, средняя достойная пенсия для жителей автограда – 40,8 тысяч в месяц. Еще в 2019 году этот показатель был на 13% меньше. Однако тольяттинцы также как и жители областной столицы в большинстве полагаются на продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста, а на господдержку планируют жить всего 22% опрошенных.