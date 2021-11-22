Глава Самарской области рассказал, какие социально значимые объекты начнут строить в 2022 году

В регионе продолжать строительство начатых ранее объектов и начнут строить новые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об итогах командировки в Москве. Самарская область защищала заявки на получение поддержки из федерального бюджета, которая поможет в дальнейшем реализовать социальные и инфраструктурные проекты региона. Многие важнейшие инициативы были учтены при формировании федерального бюджета.

- В Самарской области, благодаря государственной поддержке, в 2022 году будет продолжено и начато строительство новых школ, детских садов, больниц, спортивных комплексов, учреждений культуры, - рассказал Дмитрий Азаров.

При федеральном софинансировании в следующем году планируется достроить школу на 1600 мест в 20-м квартале в Тольятти, а также начать строительство школы в Самаре в границах проспекта Кирова, Стара-Загоры, Воронежской и Московского шоссе.

А 2022 году проведут реконструкцию самарского цирка, музея Алабина, а также третьей очереди театра «СамАрт». Кроме того, в следующем году планируется начать строить планетарий возле музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина.

Также в ближайшее время начнут строить первый в Самаре полноразмерный крытый футбольный манеж, где круглогодично смогут тренироваться спортивные школы, детские и любительские команды, будут проводиться всероссийские соревнования. Его планируют возвести возле стадиона «Солидарность Арена».

Помимо этого, продолжится работа по строительству и реконструкции автомобильных дорог и уже начатых объектов в Самарской области. Губернатор подчеркнул, что значительный объем федеральных средств было выделено на обновление трассы М-5.