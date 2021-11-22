В Самаре сторож детсада продала две квартиры и отдала мошенникам более 5,5 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой крупной аферы. Женщина — 71-летняя сторож детского сада — осталась без двух квартир и крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, неизвестные 14 дней одолевали пожилую самарчанку звонками. Они представлялись то сотрудниками банка, то правоохранителями. Они заявили, что кто-то пытается через личный кабинет онлайн-банка списать деньги пенсионерки и переоформить на себя две ее квартиры. Мошенники убедили женщину, что ей нужно продать свое жилье и перевести полученные деньги на «безопасный» счет. Та так и сделала. Она отдала аферистам более 5,5 млн рублей.

Когда «защитники» перестали отвечать на звонки, самарчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В облглавке призывают самарцев быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и предлагают «защитить» сбережения, переведя их на «безопасный» счет.