В Самарской области рецидивист ограбил покойника

Грабитель знал, как можно открыть засов в доме умершего соседа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале октября 2021 года в полицию обратилась жительница села Муранка Шигонского района. Женщина рассказала, что в дом ее покойного отца проник неизвестный и украл велосипед, садовую технику и строительные инструменты. Заявительница оценила причиненный ущерб в 16 тысяч рублей.

На место выехали специалисты следственно-оперативной группы. Полицейские осмотрели дом и установили, что следов взлома нет, а преступник мог проникнуть в помещение через веранду, запирающуюся на щеколду.

- Выяснилось, что к преступлению может быть причастен житель села Муранка, который ранее был судим за имущественное преступление. В доме 32-летнего подозреваемого было обнаружено украденное имущество, которое он еще не успел спрятать, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Украденные вещи покойного отца вернули законной владелице. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с проникновением». В настоящее время расследование продолжается.