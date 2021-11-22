Утверждена Стратегия устойчивого развития банка ВТБ на 2022 – 2025 годы

Она включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.

«ВТБ не просто системообразующий банк, обеспечивающий стабильность финансовой системы России. ВТБ – традиционно надежный партнер в обеспечения устойчивого развития страны. Общество, бизнес и власть могут эффективно ответить на глобальные вызовы только консолидировано. Банки всегда были проводниками новых решений, инструментов и подходов в бизнесе, и сегодня ВТБ подтверждает приверженность нашим общим целям: созданию комфортной среды для жизни в России, достойных условий труда и успешного предпринимательства, развитию благополучия жителей нашей страны», - сказал председатель Наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко.

«Открытое взаимовыгодное партнерство всегда было основой философии ВТБ в ведении бизнеса. Мы считаем, что достижение целей устойчивого развития возможно лишь в условиях такого партнерства, и этот принцип заложен в основу нашей стратегии в данном направлении. Её реализация создаст долгосрочную ценность и взаимовыгодный эффект для всех партнеров Группы, повысит степень лояльности клиентов и работников банка и тем самым будет напрямую влиять на рыночную стоимость наших акций и инвестиционную привлекательность банка», - сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ключевыми направлениями работы ВТБ для достижения целей устойчивого развития, согласно стратегии, признаны пять приоритетов.

Создание финансовых возможностей для повышения качества жизни. Для ВТБ социальный фактор в повестке устойчивого развития – ключевой. Банк первым реализовал программы прямой поддержки семей с детьми и пенсионеров, обеспечил бесплатную защиту средств пенсионеров от мошеннических действий, реализовал уникальные решения, которые позволили объединить федеральные, региональные и банковские программы по льготной ипотеке в одном окне, а для Дальнего Востока предложить ипотеку по ставке 0,1%. В этом направлении ВТБ намерен сохранять лидирующую позицию на рынке, развивать социальную поддержку клиентов, содействовать улучшению их финансового здоровья и благополучия, развивать практики социально ответственного кредитования, создавать возможности для участия клиентов в социальных и экологических инициативах, повышать доступность жилья, развивая ипотечные инструменты. ВТБ планирует занять устойчивые лидирующие позиции по уровню доступности, инклюзивности и лояльности.

Вклад в устойчивое развитие экономики. В ВТБ создан центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития, активно развиваются решения для привлечения финансирования, работы на углеродных рынках, ответственного и зеленого инвестирования. Важным аспектом является дальнейшее расширение возможностей и программ поддержки для развития малого бизнеса и предпринимательства.

Содействие социальному развитию регионов присутствия. ВТБ намерен продолжить и расширить благотворительные, спонсорские и партнерские программы по поддержке медицины, спорта, культуры, экологии и образования в регионах присутствия банка. Совместно с партнерами ВТБ реализует крупные образовательные проекты для формирование кадрового потенциала финансового сектора в сфере управления, цифровизации, анализа данных и риск-менеджмента.

Благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала. Банк ставит перед собой цель дальнейшего совершенствования компетенций своих сотрудников, их профессиональное развитие и повышение вовлеченности, распространение и совершенствование инструментов well-being.

Устойчивое развитие банка. Это направление включает интеграцию ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками (регулярное стресс-тестирование с учетом ESG-факторов с 2022 года и распространение ESG-скоринга на весь портфель с 2023 года), построение практики ответственной закупочной деятельности (установление ESG-критериев для 100 % закупок с 2023 года), а также Инвестиции в экологические бизнес проекты и снижение экологического воздействия на окружающую среду. Банк ставим перед собой задачу достигнуть углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году.