Жителей Самары спросят, достаточно ли хорошо банки защищают их от мошенников

Не все финансовые операции могут оказаться безопасными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2021 года Центробанк РФ проводит опрос, посвященный безопасности финансовых услуг. Самарцам предлагают ответить на несколько вопросов о деятельности их банков и страховых компаний, которые должны выявить, достаточно ли хорошо финансовые организации защищают своих клиентов от кибермошенников. Организаторы обещают, что заполнение анкеты займет не более 10 минут.

Как объяснили в Центробанке, самарцам нужно будет оценить, насколько подробно и обстоятельно их банк или страховая компания информируют клиентов о рисках мошенничества. Также нужно будет рассказать, насколько часто случаются сбои сервисов и оперативно ли финансовые организации действуют при поступлении жалоб на мошеннические операции.

- Эта информация позволит ЦБ РФ выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности, - пояснили в Банке России.

Опрос анонимный. Пройти его можно до 3 декабря на сайте Банка России по ссылке http://www.cbr.ru/information_security/anketa/