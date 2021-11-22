В Самарской области мужчина укатил из магазина на чужом самокате

Преступник сначала посетил магазин, а затем угнал чужой транспорт Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Белозерки Красноярского района произошла дерзкая кража. 20 октября 2021 года неизвестный похитил электросамокат Kugoo S3, который местная жительница оставила возле магазина на улице Дзержинского, 38. Момент попал на запись видеокамеры.

— Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ориентировку с приметами преступника довели до личного состава и сотрудников Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 25-35 лет, рост 170-180 см. Он среднего телосложения. Был одет в темные куртку и брюки. На голове — шапка.

Полицейские просят всех, кто узнал похитителя самоката или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84657) 2-13-78, 8-929-705-85-14, 112.