Два водителя попали в больницу после серьезного ДТП в Самаре на улице Дыбенко 21 ноября 2021 года

Автомобили буквально «разбросало» по проезжей части. Фото? ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 21 ноября 2021 года, на перекрестке улиц Дибенко и Ивана Булкина в Самаре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили, в ГУ МВД по Самарской области, в результате столкновения травмы получили оба участника дорожного движения.

По данным полицейских, 37-летний водитель на автомобиле «Датсун» при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречному автомобилю «Киа» под управлением 21-летнего автолюбителя.

В результате столкновения пострадали оба водителя, их с различными травмами госпитализировали в больницу. Удар был настолько сильным, что автомобили буквально «разбросало» по проезжей части.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельство происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.