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Происшествия22 ноября 2021 8:34

Два водителя попали в больницу после серьезного ДТП в Самаре на улице Дыбенко 21 ноября 2021 года

На пересечении Дыбенко и Ивана Булкина столкнулись «Датсун» и «Киа»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Автомобили буквально «разбросало» по проезжей части. Фото? ГУ МВД по Самарской области

Автомобили буквально «разбросало» по проезжей части. Фото? ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 21 ноября 2021 года, на перекрестке улиц Дибенко и Ивана Булкина в Самаре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили, в ГУ МВД по Самарской области, в результате столкновения травмы получили оба участника дорожного движения.

По данным полицейских, 37-летний водитель на автомобиле «Датсун» при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречному автомобилю «Киа» под управлением 21-летнего автолюбителя.

В результате столкновения пострадали оба водителя, их с различными травмами госпитализировали в больницу. Удар был настолько сильным, что автомобили буквально «разбросало» по проезжей части.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельство происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.