В Самарской области задержали фуру с партией поддельных футбольных мячей

Фура с поддельными мячами ехала из Киргизии в Москву / Фото: Самарская таможня

Сотрудники таможни задержали партию контрафактных футбольных мячей в Самарской области. Их везли в фуре, которая следовала из Киргизии в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Грузовик остановили в районе села Большая Глушица. На него поступила ориентировка от пограничного управления ФСБ по Оренбургской области. По данным силовиков, в транспорте могли находиться запрещенные к ввозу товары. При досмотре таможенники нашли в фуре 100 футбольных мячей марки NIKE и 195 мячей марки UEFA.

Проверка показала, что все они поддельные. Товар оказался низкого качества, а маркировка не соответствовала той, что размещают на оригинальной продукции. Нашлись различия и во внешнем виде мячей. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Таможня передала материалы проверки в МВД России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб».