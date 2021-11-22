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Здоровье22 ноября 2021 9:13

В Самарской области на 22 ноября 2021 года выявили еще 1648 случаев коронавируса

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 22 ноября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области отмечается большой прирост новых зараженных

В Самарской области отмечается большой прирост новых зараженных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксировать большое количество заражений новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Так, за минувшие сутки в регионе заболели 1648 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 170 822 случаев заражения среди местных жителей. Из них, на сегодняшний день выздоровели 122 692 пациента, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 957 человек.

Что касается печальной статистики, то в Самарской области продолжают ежедневно фиксировать летальные случаи среди больных коронавирусом. По данным на 22 ноября 2021 года, за сутки скончались еще 26 человек. Всего в регионе зарегистрировано 5 232 летальных случая.