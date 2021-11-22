Школьница из Самары борется за победу в конкурсе талантов «Синяя птица»

Майя Лазарева больше 10 лет занимается вокалом / Фото: телеканал "Россия"

Школьница из Самары Майя Лазарева принимает участие в восьмом сезоне конкурса талантов «Синяя птица». Он стартовал в воскресенье, 21 ноября 2021 года, на телеканале «Россия». 13-летняя вокалистка исполнила перед именитым жюри, в которое вошли Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Марина Неелова и Кирилл Рихтер, песню группы IOWA «Одно и то же».

Майя занимается пением почти всю свою жизнь — больше 10 лет. На большую сцену она впервые вышла в 4 года. Она поет в разных стилях: джаз, эстрада, фолк-рок.

— Когда я пою, я ощущаю свободу, как будто лечу куда-то. Я мечтаю создать свою группу, — поделилась девочка.

Марина Неелова посоветовала юной вокалистке найти свой путь и дальше развивать свои способности.

Жители Самарской области могут поддержать Майю, отправив СМС-сообщение с цифрой 3 на номер 9395. Отметим, что победитель конкурса получит «Перо Синей птицы», а также приз в 1 млн рублей.