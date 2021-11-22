21 ноября 2021 года скончалась директор Тольяттинского обсерватории Надежда Карпасова

Надежде Карпасовой было 60 лет

В Тольятти умерла 60-летняя Надежда Карпасова, которая возглавляла Тольяттинскую специализированную гидрометеорологическую обсерваторию ФГБУ «Приволжское УГМС». Об этом сообщили в городской администрации.

Надежда Карпасова пришла работать в Тольяттинскую обсерваторию в 1999 году, а в 2015 стала возглавлять ее. Женщина ответственно подходила к своей работе, следила за деятельностью подразделений, функционированием флота, а также взаимодействовала с администрацией Тольятти и Ставропольского района по вопросам экологической безопасности.

Как рассказывают ее коллеги, главный метеоролог Тольятти всегда была полна энергией и всеми силами поддерживала имидж метеослужбы на высоком уровне.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Надежды Карпасовой.