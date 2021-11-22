Спрос на шиномонтаж вырос Фото: Архив "КП"

Жители Самары осенью 2021 года стали в три раза чаще покупать оборудование для шиномонтажа. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

Как отметили аналитики, осенью спрос на шиномонтажную аппаратуру по сравнению с осенью 2020 года вырос по всей стране, но в Самаре он оказался самым значительным. Если в целом по России такое оборудование стали покупать чаще на 12%, то в Самаре – сразу на 200%». Наибольшей популярностью пользовались шланги для подкачки шин, пассатижи, рычаг-ключи, ресивер-бустеры, вулканизаторы, груза, шиномонтажные и балансировочные станки, а также приспособления для разбортировки колес.

- Причина такого спроса – в желании самарцев заработать на автосервисах, - считают во ВсеИнструменты.ру. – Не случайно только за первую неделю ноября мастеров, которые занимаются заменой летней резины на зимнюю, стало больше на 11%.