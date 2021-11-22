Итоги премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND подведут 26 ноября 2021 года

Финалистами ежегодной премии стали 22 проекта

В пятницу, 26 ноября 2021 года, с 9:00 до 14:30 по самарскому времени состоится торжественное подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND. Финалистами проекта стали 22 проекта как небольших, так и крупных компаний.

В этом году в премии определили 6 номинаций, в каждой — по три победителя. Среди них: лучшее решение в сфере бренд-дизайна; лучшее решение в видео- и радиорекламе; лучшее решение в сфере событийного маркетинга; лучший интернет-сайт; лучшая рекламная компания в интернете и соцсетях; лучшие рекламные сувениры и бизнес-подарки.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Оно будет бесплатным, нужно только пройти регистрацию по ссылке. В программе: представление проектов финалистов; выступление экспертов компаний РТС MONT, ПАО «МТС» и NPS; видео-отзывы от членов жюри; представление спецноминаций и студенческих проектов самарских вузов; торжественное награждение финалистов.