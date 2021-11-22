Тольяттинская каратистка Анна Чернышева стала бронзовым призером чемпионата мира

Волжанка стала бронзовым призером ЧМ по каратэ. Фото: instagram Анны Чернышевой

Анна Чернышева, спортсменка тольяттинской школы «Рекорд», стала бронзовым призером чемпионата мира по каратэ. В своей весовой категории (до 55 килограммов) девушка была сильнее представительницы Узбекистана Севинч Рахимовой - 1:00.

Чемпионат мира по каратэ WKF проходил с 16 по 21 ноября в ОАЭ, в Дубае. Этот турнир стал первым чемпионатом мира после Олимпийских игр в Токио. Теперь сборная России в общем медальном зачете делит 16-ю строчку с командами Хорватии, Казахстана и Турции.

Напомним, что в мае 2021 года 20-летняя Анна Чернышева выиграла чемпионат Европы по каратэ в хорватском Порече.