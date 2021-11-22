«КуйбышевАзот» построит новый производственный комплекс в Тольятти

Правительство Самарской области создает лучшие условия для работы частного бизнеса

В Тольятти на предприятии «КуйбышевАзот» создадут новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Газпромбанка. При строительстве завода будут учтены все современные требования энергоэффективности, а также экологической и промышленной безопасности.

- Инвесторам интересна Особая экономическая зона «Тольятти», а также площадки индустриальных парков Самарской области. В настоящее время в ТОСЭР 79 инвесторов запустили 53 производства, на которых трудятся более 6,7 тысяч человек. Общий объем инвестиций составляет свыше 20 миллиардов рублей, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

ПАО «КуйбышевАзот» создаст новое производство, которое в сутки будет производить 1575 тонн азотной кислоты и 2000 тонн раствора аммиачной селитры. Инвесторы вложили в данный проект 18,3 миллиарда рублей.