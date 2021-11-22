Странные танцы на парковке удивили очевидцев Фото: Ольга НОВИКОВА

Житель Самары устроил странные танцы в снегу на ночной парковке у ТЦ «Мега». Очевидцы засняли молодого человека на видео.

Необычные танцы молодой парень устроил вечером в субботу, 20 ноября, около 10 часов вечера. Танцор выделывал замысловатые движения на практически пустой заснеженной парковке торгового центра. Он не обращал внимания на окружающих, в том числе на очевидцев, которые снимали его на телефон.

- Мы сначала подумали, что очередной тиктокер себе видео для соцсетей снимает, - рассказали очевидцы. – Но молодой человек танцевал долго, его некоторые снимали на телефоны, но потом отходили.

Необычный танцор даже послужил препятствием для движения автобусов – молодой человек встал посреди дороги и на несколько минут загородил проезд. Освободил дорогу он только после настойчивых сигналов со стороны водителя.