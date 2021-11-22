В Самарской области благодаря инвестпроектам 2021 года создадут более 7 тысяч рабочих мест

В Самарской области много привлекательных площадок для инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжают работать на улучшение инвестиционного и делового климата. В 2021 году регион не сдал свои позиции и по-прежнему является привлекательным для бизенса.

- Сегодня мы реализуем свыше 200 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. В результате реализации этих проектов в 2021 году будет создано более 7,4 тысяч рабочих мест, - заявил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Для предпринимателей действуют различные инструменты поддержки. Одна из мер позволяет снизить ставку налога на прибыль на 10 %. Некоторые компании освободили от уплаты налога на имущество организаций. Сегодня востребовано среди инвесторов и предоставление льготы по налогу на имущество организаций – мерой пользуются семь инвестпроектов, что позволит привлечь в регион более 120 млрд рублей инвестиций.

Привлекательными для бизнеса выглядят и инвестиционные площадки - Особая экономическая зона, индустриальные парки, ТОСЭР в Тольятти и Чапаевске.

В 2021 году в регионе успешно стартовали 20 новых производств. Реализованы крупные проекты в сфере услуг, в частности логистический почтовый центр и центр здоровья и отдыха "Волжские термы". До конца года планируется запустить еще 5 новых проектов.

В Самарской области приняли решение строить свои центры два крупнейших онлайн-ритейлера. Так, в Чапаевске в 2021 году на площадке индустриального парка появится хаб для маркетплейса OZON, также в губернии в следующем году начнут возводить центр Wildberries, площадью 100 тысяч кв метров. Инвестиции онлайн-ритейлера составят порядка 8 млрд рублей.

Работа по привлечению инвесторов в регионе продолжается. Для взаимодействия с ними функционирует "Агентство по привлечению инвестиций", которое в режиме "одного окна" сопровождает инвестпроекты на всех стадиях их реализации.