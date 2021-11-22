В Самарской области от коронавируса умерла 29-летняя девушка

С начала пандемии в Самарской области скончались более 5 тысяч COVID-больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скончались еще 26 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 5 232. Такие данные оперштаб региона приводит в понедельник, 22 ноября 2021 года.

Среди умерших — 10 мужчин и 16 женщин. Самой молодой пациенткой, которая не смогла побороть COVID-19, оказалась 29-летняя девушка. У нее не было сопутствующих заболеваний. Также новый вирус унес жизнь 31-летней женщины. У нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самой возрастной пациентке, которую не удалось спасти, было 90 лет.

Что касается мужчин, которые не пережили COVID-19, то все они были пенсионерами. Их возраст — от 65 до 88 лет. У всех имелись проблемы с сердцем и сосудами.

Показатель смертности на 100 тысяч населения Самарской области составляет 163,86. Это ниже, чем по России — 181,74. Коэффициент летальности в регионе, наоборот, выше, чем по стране, — 3,06 против 2,83.

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