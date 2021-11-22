В минувшие выходные в Самарской области задержали 62 пьяных водителей

Инспекторы ДПС провели очередной рейд на дорогах Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные, 19-21 ноября 2021 года, в Самарской области прошли широкомасштабные рейды сотрудников ГИБДД. Полицейские подвели итоги профилактического мероприятия.

Сотрудники ГИБДД за три дня выявили более 2700 различных нарушений правил дорожного движения. Среди них, вождение в нетрезвом виде, без водительских прав, «тонировка», а также нарушения правил перевозки детей в автомобиле. Кроме того, полицейские выписывали протоколы и на пешеходов, которые нарушали ПДД.

Так, по итогам мероприятия, было выявлено 62 водителя, которые сели за руль в нетрезвом виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 26 автолюбителей сели за руль будучи лишенными права управления ТС, за «тонировку» оштрафовали 221 водителя, а 116 человек пренебрегли безопасностью детей.