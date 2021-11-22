В Самаре продают раритетный кабриолет Ford за 17 миллионов рублей

Свой 100-летний юбилей автомобиль отметит в 2022 году. Фото: продавец автомобиля

В Самаре выставили на продажу коллекционный автомобиль Ford Model T. Во всем мире он также известен, как «Жестяная Лиззи». Продавец оценил американский раритет в 17 миллионов рублей.

Автомобилю в 2022 году будет 100 лет. Самый первый экземпляр Model T был собран в сентябре 1908 года в Детройте, штат Мичиган, США. Аппарат получил свое название в честь лошадей. В то время американцы часто давали имя «Лиззи» кобылам.

О продаже автомобиля и вывески объявления известно уже несколько месяцев. Продавец утверждает, что именно с этой модели началась серийная автомобильная промышленность.