В Самаре рассказали, можно ли рожать с ВИЧ-инфекцией

Свой ВИЧ-статус можно узнать в СПИД-центре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

О детях мечтают почти все женщины. Иногда этому мешают различные заболевания. Хорошая новость: ВИЧ не входит в это число. Носительница вируса вполне может стать счастливой мамой здорового малыша. Главное - соблюдать все правила профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. В этом случае риск передачи инфекции снижается на 98-99%. Что это за правила?

Своевременная диагностика. К сожалению, у женщин, не вставших на учет по беременности в женской консультации, ВИЧ-инфекция порой выявляется только при поступлении в акушерское отделение. В таких случаях риск передачи инфекции ребенку крайне высок. Своевременное выявление проблемы позволяет вовремя начать медикаментозную профилактику, определить безопасную тактику ведения родов и тип вскармливания ребенка.

Прием антиретровирусной терапии. Она снижает концентрацию вируса в крови женщины во время беременности и родов. Жизненно важно достичь неопределяемого уровня вируснои? нагрузки как можно раньше. Это поможет не только предотвратить заражение ребенка, но и позитивно скажется на здоровье женщины.

Терапия эффективна лишь при соблюдении всех рекомендации? врачей. Препараты принимаются строго по расписанию, без пропусков. Это совместный труд пациентки и врача, а не чудесное исцеление. АРВТ начинает работать с первой таблетки. Вирусная нагрузка снижается на 99% в течение первых недель приема и становится неопределяемой в течение 1-3-х месяцев. Качество жизни ВИЧ-положительных женщин, благодаря приему АРВТ, ничем не отличается от качества жизни женщин без ВИЧ.

БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

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