Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Самара - мой чистый город»

Приглашаем к участию в конкурсе

«Комсомольская правда» и Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары приглашают к участию в конкурсе детского рисунка «Самара – мой чистый город». Стать его участником может каждый и совершенно не обязательно уметь профессионально рисовать: главное, любить свою малую родину и показать, какой красивой она может и должна быть благодаря каждому из нас.

Как принять участие?

Сделайте рисунок на тему «Самара - мой чистый город». Пусть ребенок покажет как должна достигаться эта чистота: может быть, это будут волонтеры на субботнике, дворник на набережной, веселая компания, которая обязательно донесет свой мусор до ближайшей урны? А может быть, вы хотите обратить внимание взрослых и сверстников на какие-то важные экологические вопросы?

Готовый рисунок сфотографируйте или отсканируйте и присылайте работу на сайт kpsamara@phkp.ru указав в теме письма «Самара – мой чистый город».

Голосование на сайте продлится до 15 декабря. До 18 декабря мы подведем итоги и объявим победителей, которые получат главные призы. А небольшие подарки от «Комсомолки» достанутся всем участникам.

Рисуйте чистую Самару и не забывайте заботиться об этом и в повседневной жизни. И тогда наш город будет самым уютным и красивым!