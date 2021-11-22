Главе сельского поселения в Самарской области грозит срок за превышение полномочий

Жители так и не смогли воспользоваться дорогой. Фото: СУ СК России по Самарской области

Главе сельского поселения Назаровка в Клявлинском районе Самарской области грозит уголовная ответственность. В октябре 2017 года глава Назоровки заключил контракт на выполнение работ по ремонту дорог. Глава поселения знал, что подрядчик не выполнил всех условий, но разбираться в этом не стал.

Согласно условиям договора, для работ необходимо было использовать грунтощебень, но подрядчик закупил меньший объем материала. В договоре были указаны ложные сведения о выполнении работ, но глава поселения подписал все документы и заверил печатью акт о приемки выполненных работ, сообщают СУ СК России по Самарской области.

На работу выделили 800 тысяч рублей из бюджета поселения. Автомобильную дорогу жители так и не смогли использовать по назначению. Машины не могут проехать при плохих погодных условиях. Главе поселения грозит штраф и лишение свободы на срок до 4 лет.