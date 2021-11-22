В Тольятти пройдет акция «Здоровая суббота» 27 ноября 2021 года

Жители Автограда смогут вакцинироваться бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 27 ноября, жители Тольятти смогут пройти вакцинацию против COVID-19 в центре отдыха «Тольяттиазот». Пункт вакцинации расположен по адресу: улица Коммунистическая, 12 и будет работать с 8:00 до 18:00.

В рамках проекта «Единый день вакцинации» в Тольятти пройдет общегородская акция «Здоровая суббота». Мероприятие направлено на формирование коллективного иммунитета, сообщает городская администрация.

Пройти вакцинацию сможет любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документ удостоверяющий личность и СНИЛС